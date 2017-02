Humble Bundle: Seria Civilization za kilka dolarów

Dodatek Sid Meier’s Civilization V: Nowy wspaniały świat wprowadził do gry polską cywilizację pod przywództwem Kazimierza Wielkiego (fot. Firaxis games)

Civilization III, IV i V z dodatkami. Jest też Civilization: Beyond Earth. Także z dodatkami. I zniżka na najnowszą odsłonę serii. Tak prezentuje się najnowszy zestaw Humble Bundle.

Jak zawsze w przypadku Humble Bundle sami decydujemy co kupujemy i ile za to płacimy. I komu (wydawcy, organizatorom całego przedsięwzięcia, czy przeznaczymy pieniądze na rzecz organizacji charytatywnych).

Zakupione gry otrzymamy w postaci kluczy Steam, a na wszystko mamy czas do 8 marca, do godziny 20.

A co możemy kupić w najnowszym Humble Bundle? Kompletne wydania trzech odsłon jednej z najlepszych serii gier strategicznych w historii, czyli Sid Meier's Civilization. Jest także Beyond Earth z dodatkami.

W szczegółach wygląda to tak: za minimum 1 dolara dostaniemy:

- Sid Meier’s Civilization III

- Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition

Za wpłatę powyżej średniej (na chwilę obecną jest to 8,04 dolara) otrzymamy:

- Sid Meier’s Civilization V

- Sid Meier’s Civilization V: Nowy wspaniały świat

- Sid Meier’s Civilization V: Bogowie i królowie

- Sid Meier’s Civilization V DLC Pack

- plus zniżki na Civilization VI w sklepie humble Bundle: 20 % na podstawową wersję gry lub 25 % na wersję Digital Deluxe

A za łacznie 15 dolarów nasza biblioteka Steam wzbogaci się jeszcze o:

- Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth

- Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth. Exoplanets Map Pack

- Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth. Rising Tide

Wszystkie gry i szczegóły na stronie humblebundle.com