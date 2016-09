Kozacy 3: Premiera dla strategów (wideo)

16 lat po premierze pierwszej gry z serii, dziś swoją premierę ma gra Kozacy 3 ukraińskiego studia GSC Game World. To oznacza, że ponownie trafimy w czasy przełomu między XVII a XVIII wiekiem, by w ówczesnej Europie spróbować zmienić bieg historii. Głównie za sprawą wielkich bitew, w których może brać udział nawet kilka tysięcy żołnierzy.



W grze Kozacy 3 do wyboru mamy 12 grywalnych nacji jednostek. Jest oczywiście Polska ze swoją unikalną jednostką (husaria) i równie unikalnym budynkiem (poznański Ratusz).



Jest także 5 historycznych kampanii dla jednego gracza, generator losowych map i tryb wieloosobowy dla 8 graczy.



Jest wreszcie polska wersja językowa i to nie byle jaka: jej konsultantem był Jacek Komuda, historyk oraz autor powieści i opowiadań osadzonych najczęściej w realiach Polski z czasów sarmackich, takich jak choćby cykl "Samozwaniec". Jego prace trafią także do dwóch polskich edycji gry.



To Edycja Specjalna, gdzie poza grą znajdziemy niepublikowany wcześniej fragment nowej książki Jacka Komudy "Samozwaniec: Moskiewska Ladacznica", kozacki poradnik taktyczno-kulinarny i list Kozaków zaporoskich do sułtana Mehmeda IV (z przedmową Jacka Komudy).



A w dostępnej tylko na cdp.pl Edycji Kolekcjonerskiej dochodzi do tego skórzana podkładka pod mysz z logo gry, t-shirt z nadrukiem motywu z gry i książka Jerzego Besali "Krwawiące sąsiedztwo. Polacy, Moskale i Kozacy".