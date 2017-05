Lego Marvel Super Heroes 2: Superbohaterowie z klocków (wideo)

Kwartał bez nowej gry (albo chociaż zapowiedzi) z klockami w roli głównej, to kwartał stracony.

Studio Traveller's Tales z klockami robiło już chyba wszystko. Lego Jurassic World, Lego The Hobbit, Lego Piraci z Karaibów, Harry Potter, Batman, Indiana Jones... długo można by tak wyliczać.

Teraz zapowiedziano kontynuację gry z 2013 roku, czyli Lego Marvel Super Heroes 2.

- Dzięki zupełnie nowej wielowątkowej fabule Lego Marvel Super Heroes 2 zawierać będzie niesamowite funkcje rozgrywki, takie jak umiejętność postaci do manipulacji czasem czy czteroosobowy rywalizacyjny tryb bitwy superbohaterów. Szeroka gama zupełnie nowych postaci z uniwersum Marvela, a także znanych bohaterów w nowych przebraniach z pewnością sprawi, że gra zachwyci zarówno fanów Lego oraz Marvela, jak i nowych użytkowników - zapowiada w informacji prasowej Tom Stone, dyrektor zarządzający w TT Games.

Akcja została umiejscowiona w Chronopolis, gdzie gracze zmierzą się z Kangiem Zdobywcą w bitwach rozgrywających się w różnych epokach. Będzie Dziki Zachód, starożytny Egpt czy Nowy Jork w 2099 roku.

I, jak to zwykle w przypadku gier Traveller's Tales, będzie mnóstwo bohaterów: Kapitan Ameryka jako kowboj, Spider-Man z roku 2099, Thor, Hulk, Strażnicy Galaktyki, Czarna Pantera, Kapitan Marvel, Doktor Strange, Zielony Goblin, etc.

Premiera Lego Marvel Super Heroes 2 została zaplanowana na 17 listopada. Gra ukaże się na PC, PlayStation 4 i Xbox One w pełnej polskiej wersji językowej. W okresie świątecznym ukaże się też wersja na Nintendo Switch.