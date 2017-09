Logitech: Bezprzewodowa klawiatura i mysz dla graczy

Klawiatura mechaniczna Logitech G613 i mysz G603. Klawiatura kosztuje 629 złotych, a mysz 349 złotych. Co dostaniemy za takie pieniądze?

I mysz, i klawiatura korzystają z technologii Lightspeed, która ma oferować najwyższą jakość łączności bezprzewodowej, czyli bez opóźnień i przerywania sygnału, a to za sprawą częstotliwości raportowania co 1 milisekundę i zoptymalizowania połączenia.

Jak czytamy w informacji prasowej "Dodatkowo 16-krotne (12dB) wzmocnienie sygnału oraz mechanizm niwelowania zakłóceń eliminują problemy z połączeniem, zapewniając pewną i płynną pracę urządzeń w każdych warunkach".

W klawiaturze Logitech G613 znajdziemy też mechaniczne przełączniki Romer-G. Wysokość i ciężar aktywacji to 1,5 mm i 45g. Klawiatura ma 6 dedykowanych przycisków do zarządzania multimediami i - co nie jest zbyt częste jeżeli chodzi o sprzęt z etykietką "dla graczy" - stonowane wzornictwo.

Natomiast Logitech G603 to pierwsza mysz, w której producent zastosował swój nowy, autorski sensor Hero. Czułość to 200 do 12 000 DPI, a mysz, wedle zapewnień firmy, może nieprzerwanie działać nawet 500 godzin bez wymiany baterii.