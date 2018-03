Logitech G560: Światło i dźwięk

Firma Logitech zaprezentowała dwa nowe urządzenia wykorzystujące technologię Lightsync - to głosniki G560 i klawiatura G513.

Dzięki technologii Lightsync jesteśmy w stanie dodać nową jakość do tego, co potrafi oświetlenie RGB: synchronizując światło i dźwięk z tym, co dzieje się na ekranie - komentuje Ujesh Desai, wiceprezes i dyrektor generalny Logitech Gaming.

Z tej technologii korzystają dwa nowe produkty Logitech. Pierwszy to głośniki G560 o mocy 240 W/120 W mocy RMS oraz dźwiękiem 3D z DTS: X Ultra 1.0.

Efekty świetlne i animacyjne można dostosować w zakresie około 16,8 miliona kolorów, w czterech strefach oświetlenia.

Technologia Lightsync działa również z treściami wideo i odtwarzaną muzyką.

Cena: 1049 złotych.