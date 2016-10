Mafia III: Debiut na drugim miejscu

Mafia III, gra autorstwa studia Hangar 13, swoją premierę miała w miniony piątek.



I to udaną premierę, bo trafiła od razu na drugie miejsce listy najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii przygotowywanej przez GFK Chart-Track (firma publikuje co tydzień dane o brytyjskim rynku. Dotyczą one wszystkich platform, ale nie obejmują sprzedaży cyfrowej. To nieco zaburza obraz sytuacji, ale też daje w miarę dobre pojęcie o tym, co się sprzedaje).



Co ważniejsze, premierowy wynik jest o 58,7 proc. lepszy niż w przypadku debiutu gry Mafia II niż debiutująca przed sześcioma laty Mafia II.



Pełne zestawienie prezentuje się tak:



1. FIFA 17

2. Mafia III

3. Forza Horizon 3

4. Grand Theft Auto V

5. Rocket League

6. Bioshock: The Collection

7. XCOM 2

8. Pro Evolution Soccer 2017

9. Fallout 4

10. Minecraft: Xbox Edition



11. Destiny: The Collection

12. Lego Star Wars: Przebudzenie mocy

13. Overwatch

14. Paper Mario: Color Splash

15. NBA 2K17

16. Lego Dimensions

17. Halo 5: Guardians

18. Minecraft: Playstation Edition

19. Call Of Duty: Black Ops III

20. Ride 2



21. Star Wars Battlefront

22. Lego Jurassic World

23. F1 2016

24. Batman: The Telltale Series

25. Tom Clancy's The Division

26. Doom

27. Uncharted 4: Kres złodzieja

28. New Super Mario Bros. 2

29. Lego Marvel Avengers

30. Minecraft: Story Mode



31. Lego Marvel Super Heroes

32. EA Sports UFC 2

33. Batman: Arkham Knight

34. Warhammer: The End Times

35. Madden NFL 17

36. Tomodachi Life

37. Skylanders Superchargers

38. Disney Infinity 3.0

39. Homefront: The Revolution

40. Deus Ex: Mankind Divided