Neverwinter: 15 000 000 graczy i nowy dodatek

Neverwinter to darmowa gra MMORPG osadzona w uniwersum Dungeons & Dragons. Teraz twórcy gry z Cryptic Studios świętują przekroczenie liczby 15 milionów zarejestrowanych graczy na wszystkich platformach w 110 krajach.

- Sukces Neverwinter na tak wielu platformach i w tak wielu krajach pokazuje jak silna jest społeczność D&D na całym świecie - komentuje w oficjalnym komunikacie Nathan Stewart, dyrektor marki Dungeons & Dragons.

- Nie możemy się doczekać dalszego wprowadzania i rozwijania świata Zapomnianych Krain do gry w formie zawartości dla naszych graczy. Niezależnie od tego, czy są to oddani entuzjaści świata D&D, zwyczajni gracze w MMO, którzy lubią się dzielić wrażeniami ze znajomymi, czy fani RPG-ów grający w pojedynkę; chcemy, by każdy poszukiwacz przygód znalazł dla siebie miejsce w Neverwinter - dodaje Gordon Fong, producent wykonawczy Neverwinter.

A tymczasem na PC jest już dostępna aktualizacja Shroud of Souls do Neverwinter: The Cloaked Ascendancy.

Co wprowadza nowy dodatek?

To fabularne zakończenie Cloaked Ascendancy. Na graczy czeka walka z nowym, potężnym przeciwnikiem oraz hordy strzyg, upiorów i duchów w nowej lokacji.

Do tego sporo mniejszych i większych usprawnień i nowości, jak funkcja ekranu wyposażenia, nowe wydarzenie z oblężeniem twierdz oraz dostosowywalną gildyjną halę do spotkań.

Rozszerzenie jest już dostępne na PC, a wkrótce pojawi się także na konsolach.