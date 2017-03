Prey: Kim jesteśmy i z czym walczymy (wideo)

Co się wydarzyło na stacji Talos I? Jak działają Tyfony? Co twórcy mówią o naszej postaci? Nowe materiały o grze Prey.

Arkane Studios to 13 lat działalności i pięć gier. Gier nie byle jakich, bo na liście znajdziemy takie tytuły jak Dark Messiah of Might and Magic i - przede wszystkim - dwie części Dishonored.

Nic zatem dziwnego, że oczekiwania wobec najnowszej produkcji studia są bardzo duże.

Akcja gry Prey zabierze nas na pokład Talos I. To stacja kosmiczna, która w 2032 roku orbituje wokół Księżyca. Takie miejsca świetnie nadają się na przykład na niebezpieczne eksperymenty, co też właśnie ma miejsce w grze Prey.

Nie trzeba zbyt wiele czasu, by domyśleć się, że eksperyment nie przebiegał tak, jak powinien. Tym bardziej, że to my byliśmy głównym obiektem eksperymentalnym.

Na czym polegał eksperyment?

Kim tak właściwie jesteśmy?

Co się dzieje na Talos I?

I kim są Tyfony?

Odpowiedzi na dwa ostatnie pytania - przynajmniej częściowe - poznajemy dość szybko. Sytuacja na stacji jest dramatyczna za sprawą Tyfonów, czyli obcej formy życia.

Trzeba przyznać, że twórcy gry zaprojektowali oryginalnych przeciwników. Mim, splatacz, telepata, fantom...

O tym, kim jest nasza postać w grze i z kim będziemy walczyć traktują najnowsze materiały: