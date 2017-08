Razer Wolverine Ultimate: Pad za jedyne 179.99 euro

Dla Xbox One i PC. Dokładając jakieś 300 złotych można już mieć konsolę. Za mniej da się zaś kupić kartę graficzną. Co takiego ma pad Razer Wolverine Ultimate, że tyle kosztuje?

Znana z akcesoriów dla graczy firma Razer zaprezentowała swój kolejny produkt. Razer Wolverine Ultimate ma dwa wymienne D-Pady, zamienne gałki o różnych wysokościach i kształtach oraz 6 spustów i przycisków programowalnych.

Do zwiększenia opcji personalizacji służy też wbudowany podświetlany pasek konfigurowalny za pomocą znanego z innych myszy czy klawiatur Razera oprogramowania Razer Synapse.



A dzięki Razer Chroma możemy sobie wybierać z 16.8 miliona kolorów i całego zestawu efektów, co i jak będzie nam się na padzie świecić.

- Czas spędzony na opracowywaniu Razer Wolverine Ultimate to czas spożytkowany naprawdę dobrze. Dzięki niezliczonym pomysłom na zaprojektowanie go i opiniom, jakie zebraliśmy od profesjonalnych graczy, możemy z dumą zaprezentować nowego pretendenta do korony najlepszego sprzętu - chwali się w oficjalnym komunikacie Min-Liang Tan, współtwórca i prezes firmy Razer.

Cenę urządzenia ustalono na 179,99 euro. Razer Wolverine Ultimate do sprzedaży w ostatnim kwartale tego roku.