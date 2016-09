Shadow Warrior 2: Szczegóły polskiego wydania

Dla przypomnienia: nad grą Shadow Warrior 2 pracuje polskie studio Flying Wild Hog, które zadebiutowało we wrześniu września 2011 roku grą Hard Reset.

Dostaliśmy wówczas grę w starym, dobrym stylu. Z apteczkami, sekretami i masą wrogów (w postaci mniej lub bardziej dziwnych robotów) szarżujących z każdej możliwej strony.



Lufy w tej produkcji stygły rzadko, a wszystko dookoła wybuchało. Bardzo udany debiut doczekał się później dużego i darmowego rozszerzenia Hard Reset Exile (a w tym roku pojawiła się jeszcze wersja Hard Reset Redux; także na PlayStation 4 i Xbox One).



We wrześniu 2013 roku ukazała się kolejna gra Flying Wild Hog - Shadow Warrior (remake klasycznego tytułu z 1997 roku).

Tu dostaliśmy jeden z lepszych modeli walki bronią białą (kataną) i hordy demonów do wycięcia. Do tego całkiem rozbudowany rozwój naszego bohatera i umiejętności, niezłą oprawę graficzną, wysoki poziom trudności, specyficzny humor i ponownie: apteczki, sekrety oraz ukryte pomieszczenia.



A już 13 października (na PC, wersje konsolowe ukażą się późniejszym terminie) premierę będzie miał Shadow Warriror 2.



Ponownie wcielimy się w Lo Wanga, mistrza katany do wynajęcia, który zamiast zwykłych zleceń dla Yakuzy znów będzie musiał zmierzyć z się hordami demonów i innych stworów nie wiadomo skąd.



W porównaniu do poprzedniczki szykuje się spor zmian. To nie tylko nowe bronie czy nowe stwory. To przede wszystkim znacznie większe mamy z losowo generowanymi elementami.

To także tryb kooperacji dla cztrech graczy.



To wreszcie specjalne wydanie dostępne tylko w Polsce.

Co znajdziemy w kolekcjonerskim pudełku?

- grę Shadow Warrior 2

- artbook przedstawiający proces powstawania przeciwników i lokacji

- plakat Michała "Śledzia" Śledzińskiego

- soundtrack (na CD)

- litografię

- 3 kolekcjonerskie naklejki

- DLC: Solid Gold Ninja/Katana/MP7 Gun



Całośc w sugerowanej cenie 129,90 złotych.