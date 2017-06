The Elder Scrolls Online: Morrowind. Dziś premiera (wideo)

The Elder Scrolls Online: Morrowind to rozszerzenie do gry The Elder Scrolls Online, które pozwola graczom wrócić na wyspę Vvardenfell znaną z gry The Elder Scrolls III: Morrowind.

A co znajdziemy na wyspie?

Przede wszystkim nowy wątek fabularny, który - jak zapowiadają sami twórcy - oferuje około 30 godzin rozgrywki.

Do tego nowa próba, nowy tryb gracz kontra gracz 4 na 4 na 4 dla trzech drużyn w lokacjach przypominających nieco areny. Jest też nowa klasa: The Warden (Strażnik), która ma dyspozycji nowego sojusznika pod postacią War Bear (niedźwiedzia bojowego).

To wszystko sprawia, że The Elder Scrolls Online: Morrowind jest największym rozszerzeniem w historii The Elder Scrolls Online.

Dodatek jest dostępny na PC, PlayStation 4 i Xbox one w kilku wersjach.

Jest edycja standardowa (The Elder Scrolls Online: Morrowind plus The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited), a dla tych, którzy podstawkę już mają: Upgrade Edition (tylko nowa zawartość).

Są też dwie edycje kolekcjonerskie.

Digital Collector's Edition to unikatowa wersja niedźwiedzia bojowego, opancerzony koń bojowy, krasnoludzki pająk-chowaniec, przekształcacz Morag Tong, zestaw emotek i nagrody w grze.

Jest Collector's Edition ze wszystkimi wyżej wspomnianymi dodatkami, plus: figurka kolosa krasnoludów (wysokość 30 cm), dziennik Naryu i mapa Morrowind. Wszystko w kolekcjonerskim pudełku.