We. The Revolution. Polska gra o Rewolucji Francuskiej

We. The Revolution (fot. Polyslash)

Trudne decyzje, procesy i polityczne intrygi wymieszane z turową strategią - tak w największym skrócie zapowiada się polska gra We. The Revolution.

Nad We. The Revolution pracuje studio Polyslash. Jaki pomył na grę ma studio?

Akcja gry przeniesie nas w czasy Rewolucji Francuskiej i postawi przed skomplikowanymi decyzjami i dylematami.

Będziemy musieli decydować o losach tak zwykłych ludzi, jak i rewolucjonistów czy ich wrogów. Decyzje łatwe nie będą, bo większość z nich może się zakończyć użyciem gilotyny.

W tle nie zabraknie też politycznych intryg, które cały czas będziemy musieli mieć na uwadze; tak jak i interesy poszczególnych frakcji.

- Jednym z najważniejszych elementów We. The Revolution jest fabuła, która będzie stawiać gracza w sytuacjach niejasnych moralnie, gdzie nie ma łatwych odpowiedzi. Posiadanie władzy nad ludzkim życiem i śmiercią to jednocześnie ogromny ciężar i siła, która może wpłynąć na losy rewolucji. Każda frakcja w Paryżu jej pożąda i gracz musi pamiętać o tym za każdym razem, gdy wydaje wyrok, przydziela zadania swoim agentom w mieście, czy knuje intrygi w kuluarach - komentuje w informacji prasowej Dawid Ciślak, reżyser gry.

W trakcie gry będziemy także kierować agentami rozsianymi po całym Paryżu, ale to sala sądowa wydaje się być najważniejszym miejscem w We. The Revolution. Tu w ponad 100 sprawach będziemy przesłuchiwać świadków czy analizować dowody i raporty.

A wszystko w niebanalnej oprawie graficznej łączącej - jak mówią sami twórcy - prostotę poligonów z malarstwem neoklasycystycznym.

Premiera gry We. The Revolution została wstępnie zaplanowana na przyszły rok.