Xbox One X: Kiedy w sklepach i w jakiej cenie (wideo)

Xbox One X Project Scorpio (fot. Xbox One X Project Scorpio)

W przedsprzedaży już teraz, od 7 listopada w na półkach sklepowych. A ile zapłacimy za nową konsolę Xbox One X? I co dostaniemy w zestawie?

Dla tych, którzy już są zdecydowani czekają na nową konsolę od firmy Microsoft, najważniejsze są dwie informacje:

- sklepowa premiera została zaplanowana na 7 listopada.

- w ramach zamówień przedpremierowych dostępna jest limitowana edycja Xbox One X Project Scorpio w cenie 2099 złotych.

Pora na szczegóły.

wszystko zaczęło się w czerwcu minionego roku, kiedy to na targach E3 w Los Angeles Microsoft zaprezentował Project Scorpio. Poinformowano wówczas, że nowa konsola umożliwi granie w stałej jakości obrazu 4K.

Project Scorpio przemianowano później na Xbox One X. Czym charakteryzuje się nowa konsola?

Wedle zapewnień producenta "dysponuje o 40 procent większą mocą obliczeniową niż jakiekolwiek inne dostępne obecnie urządzenie tego typu".

Dostępne obecnie gry będą wyglądać i działać lepiej na Xbox One X (lepsze tekstury, więcej klatek, krótsze czasy ładowania).

Konsolę w limitowanej edycji Xbox One X Project Scorpio można już zamawiać w sieciach Komputronik, Media Expert, Media-Markt i Saturn, RTV Euro AGD i X-kom oraz w Sklepie Microsoft. Za 2099 otrzymamy:

- konsolę Xbox One X w limitowanej edycji Project Scorpio

- kontroler bezprzewodowy Xbox w limitowanej edycji Project Scorpio

- podstawkę pionową do konsoli Xbox One X

- kabel HDMI i kabel zasilania

- 14-dniowy próbny abonament Xbox Live Gold

- 1-miesięczny abonament Xbox Game Pass