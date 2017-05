10 pomysłów dla Hrubieszowa: Strefa płatnego parkowania, czy dentysta w szkole?

Na liście zadań znajduje się dziesięć pomysłów. Najdroższa, bo warta aż 100 tys. zł, jest akcja „Dentysta w mojej szkole”. Na 84 tys. zł wyceniono utworzenie stref płatnego parkowania z instalacją czterech parkomatów. 50 tys. zł potrzebne jest natomiast na utworzenie „Akademii Młodych Orłów”. Jeśli mieszkańcy wybiorą zakup kostiumów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej w roku jego jubileuszu 30-lecia, to miasto zapłaci za to 30 tys. zł. 21 tys. zł ma kosztować utworzenie siłowni pod chmurką, a 20 tys. zł zakup książek z serii „Duże litery”, audiobooków oraz zorganizowanie cyklu spotkań autorskich w ramach akcji „Z książką bliżej ludzi”.

Najtańszymi propozycjami są: rozbudowa ścianki wspinaczkowej na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie (15 tys. zł), zorganizowanie treningów brazylijskiej sztuki walki capoeira (13 tys. zł), zakup zakrzywionego ekranu 50 cali wraz z konsolą do gier dla Domu Kultury (8 tys. zł) oraz zorganizowanie spotkania autorskiego z gen. Mirosławem Hermaszewskim, pierwszym polskim kosmonautą (1 tys. zł).

Na zadania z pierwszego budżetu obywatelskiego Hrubieszowa przeznaczonych zostanie w sumie 100 tys. zł. Oznacza to, że jeśli mieszkańcy wybiorą tańsze opcje, będzie można zrealizować kilka z nich. A jak oddać swój głos? Karta do głosowania dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wypełnioną można wysłać pocztą (liczy się data wpływu do UM), osobiście dostarczyć do Urzędu Miasta lub przesłać skan na adres email budzetobywatelski@miasto.hrubieszow.pl.

Ogłoszenie wyników zaplanowano na 1 czerwca.