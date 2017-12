Celnicy znaleźli "niespodziankę" w wagonie z rudą żelaza [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło w czwartek, 7 grudnia. Wjeżdżający do Polski skład towarowy z rudą żelaza przeskanowany został urządzeniem rtg. Uzyskany obraz pozwolił funkcjonariuszom wytypować do szczegółowej rewizji dwa wagony. Już po usunięciu części ładunku rudy funkcjonariusze trafili na kartonowe pudła. Ostatecznie kontrola wagonów przyniosła wynik w postaci 17 tys. paczek papierosów. Rynkową wartość nielegalnego towaru oszacowano na ponad 230 tys. złotych.

Opisy na opakowaniach papierosów były w j. ukraińskim. Co jednak ciekawe - a zdarza się to stosunkowo rzadko - na paczkach papierosów nie było żadnych znaków skarbowych akcyzy. Sugeruje to, że towar może być podrabiany.

To kolejny w ostatnich dniach duży przemyt papierosów ukryty w rudzie żelaza.