Chcą basenów, plaży i kortów. Projekt polsko-ukraiński

Hrubieszów zabiega o atrakcje dla mieszkańców. W planach jest m.in. budowa odkrytych basenów z plażą i zadaszonego kortu tenisowego oraz stawu rybnego i nowego szlaku rowerowego prowadzącego na Ukrainę. To, czy inwestycje zostaną zrealizowane, zależy od tego, czy projekt pozytywnie przejdzie weryfikację.

Żeby zrealizować rekreacyjne zamieszenia, Hrubieszów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina bierze udział w projekcie „Szlakiem przyrody Hrubieszowa i Sokala – bioróżnorodność Wyżyny Zachodniowołyńskiej naszym skarbem dziedzictwa naturalnego”. Oba miasta liczą, że otrzymają dofinansowanie w wysokości 10 mln zł. Za te pieniądze maja powstać m.in. oznakowany szlak rowerowy prowadzący z Hrubieszowa do ukraińskiego Sokala. Ale to nie wszystko, bo najbardziej ma się zmienić Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, którego cały teren ma być objęty monitoringiem.

Wybudowany ma zostać hotel przeznaczony głównie dla sportowców, ale pokój wynająć będzie mógł każdy chętny. Osoby nie stawiające wygód na pierwszym miejscu będą mogły natomiast rozbić namiot na 30-stanowiskowym ogrodzonym polu namiotowym, obok którego znajdzie się kryta pływalnia z 25-metrowym basenem oraz basen rekreacyjno-rehabilitacyjnym dla dzieci, zjeżdżalniami i saunami. W planach jest także stworzenie letniego kąpieliska – basenu dla dorosłych i basenu dla dzieci z atrakcjami wodnymi, w których zamontowany zostanie solarny system podgrzewania wody. W tej części nowego HOSiR-u będzie można skorzystać także z łóżek z masażem wodno-powietrznym oraz strumieniowego masażu. Wokół basenów na plaży będzie można też odpocząć na leżakach.

Projekt obejmuje wybudowanie całorocznego zadaszonego kortu tenisowego z akrylową nawierzchnią i zadaszonego boiska do piłki nożnej oraz pumptrack’a, czyli toru do jazdy na rolkach, deskorolkach i na hulajnodze. W planach jest także powiększenie parku linowego o 7-metrową ścianę wspinaczkową i zbudowanie wokół istniejącego lodowiska ścieżek do biegania i jazdy na rolkach.

Zmiany czekają także tzw. małpi gaj, na którego terenie wybudowane mają zostać zarybiony staw i prowadzące od niego potoczki oraz podświetlone ścieżki edukacyjne, punkty widokowe i domki na drzewach. W ramach Centrum Aktywnego Nauczania i Promocji Przyrody Regionu pokazywać one będą tematy związane z ochroną bioróżnorodności i promocją dziedzictwa naturalnego na tablicach edukacyjnych z elementami multimedialnymi oraz grami multimedialnymi poświęconymi rodzimym gatunkom flory i fauny.

Projekt dotyczący dofinansowania inwestycji został już złożony. W tej chwili trwa jego formalna ocena. To, czy Hrubieszów zdobędzie dofinansowanie okaże się na przełomie października i listopada.