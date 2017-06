Filip Chajzer w Hrubieszowie. Sprawdzał gdzie trafi estoński pokerzysta

Chajzer pytał mieszkańców o to, co można robić w Hrubieszowie. (fot. kadr z filmu)

Wakacje w Lubelskiem to skutek przegranego zakładu. Podczas ubiegłorocznego Cash Game Festival Janar Kokk założył się z Martinem ,,Franke” von Zweigbergkiem o to, kto lepiej wypadnie podczas pokerowych zmagań. Estończyk przegrał.

Miał do wyboru – przez cały rok płacić zwycięzcy po 5 euro dziennie lub przeprowadzić się do wskazanej przez niego miejscowości. Kluczem w poszukiwaniach miejsca była jak największa odległość od dużego lotniska, morza, oceanu i jezior oraz jak najmniejsza liczba dróg prowadzących do miejscowości.

Jeszcze przed przyjazdem pokerzysty do Hrubieszowa pojawił się tu Filip Chajzer z kamerą. Chciał sprawdzić z czego słynie miasto.

Wideo można obejrzeć tutaj: Filip Chajzer i pokerowa rozgrywka o Hrubieszów