Hrubieszów: Czwarte podejście do ścianki wspinaczkowej

Do już czwarte podejście do budowy nowej atrakcji na terenie Hrubieszowa. Do wcześniej zorganizowanych czterech przetargów nie zgłosiła się żadna firma zainteresowana wykonaniem prac. Teraz skorzystano z możliwości złożenia zamówienia z tzw. wolnej ręki i podpisano umowę, a wykonawca rozpocznie prace jeszcze w lipcu. W ich efekcie powstanie 8-metrowa ścianka z czterema stanowiskami do wspinaczki przeznaczonymi dla osób o różnych umiejętnościach. Koszt prac to 175 tys. zł.