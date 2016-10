Hrubieszów: Otworzą Nadbużańskie Błonia dla turystów

– Chcemy skanalizować ruch turystyczny na Błoniach zmniejszając w ten sposób presję na żyjące tam gatunki zwierząt i ptaków – tłumaczy Robert Palichleb, sekretarz Gminy Hrubieszów. – Na zmiany uzyskaliśmy pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Nawiązaliśmy też nieformalną współpracę z lubelskim Uniwersytetem Przyrodniczym.

Gmina opracowała też plan realizacji przedsięwzięcia i wystąpiła o dofinansowanie ze środków unijnych. Na pierwszym etapie (ocena merytoryczna) projekt dostał 80 punktów i został pozytywnie zaopiniowany.

– Cały projekt oszacowaliśmy na ponad 980 tys. zł. Liczymy na dofinansowanie w wysokości ponad 830 tys. zł – uściśla Palichleb.

Jeśli pieniądze zostaną przyznane to do końca 2018 r. w Nadbużańskich Błoniach utworzona zostanie ścieżka historyczno-przyrodnicza „Królewski Kąt” i punkt widokowy na grodzisku w Gródku. Zbudowane zostanie też 30 wiat w „Lasku Czumowskim”, wyremontowane dwa mostki na ciekach wodnych w Teptiukowie i most na Huczwie w Gródku. Gmina chce też utwardzić drogę gminną prowadzącą z Teptiukowa do Gródka.

– W związku z konicznością zapewnienia czynnej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, a także po to, żeby zwiększyć turystycznej atrakcyjność chcemy na grodzisku w Gródku prowadzić też wypas muraw kserotermicznych przez owce – dodaje sekretarz gminy.