Hrubieszów: Spalarni odpadów nie będzie, mieszkańcy się cieszą

O sprawie budowy napisaliśmy na początku tego roku. Spółka Egasta z Olsztyna na blisko 3-hekratowej działce chciała wybudować elektrociepłownię, w której energia elektryczna i cieplna uzyskiwana byłaby z osadu ściekowego oraz paliw alternatywnych i odpadów biodegradowalnych. Informacja o planowanej inwestycji oburzyła mieszkańców, którzy założyli stronę „STOP Spalarni Śmieci w Hrubieszowie”. Zebrali blisko 500 głosów sprzeciwu. O pomoc zwrócili się też do polityków.

– Nasz protest wynika z obawy o nasze zdrowie i zanieczyszczenie powietrza naszego miasta – pisali protestujący do burmistrza. – Obróci się ono w szare i zadymione, nie nadające się do życia miejsce.

– Okolica naszych domów i tak nie jest najlepszym i najbardziej bezpiecznym miejscem do życia, bo w pobliżu znajduje się wysypisko śmieci, do którego codziennie przejeżdżają ciężkie samochody gubiąc po drodze część odpadków. Nieopodal jest też oczyszczalnia ścieków, z której dochodzą do nas bardzo nieprzyjemne zapachy. Teraz chce się nam jeszcze podstawić pod nos spalarnię śmieci. Tak to nazywamy, bo pod ładnie brzmiącym hasłem „pozyskiwania energii z odpadów biodegradowalnych” nie kryje się nic innego niż zwykłe spalanie odpadków – oburzała się pani Ewa, jedna z mieszkanek Hrubieszowa.

Protesty sprawiły, że elektrociepłownia nie powstanie. Zdecydowała o tym sama Egasta, która wypowiedziała właśnie umowę dzierżawy działki. W piśmie skierowanym do burmistrza Hrubieszowa przyznaje, że dowiedziała się o „dużych protestach mieszkańców”. Nie to jednak ma być decydującym powodem rezygnacji.

– Wypowiedzenie składamy z uwagi na skalkulowaną w naszym uznaniu niedostateczną opłacalność inwestycji, która wynika z utrzymującej się niekorzystnej tendencji spadku cen energii elektrycznej oraz niskich poziomów cen odbioru odpadów – pisze Paweł Bielarzewski, prezes zarządu Egasty.

Mieszkańcy Hrubieszowa nie kryją zadowolenia z takiego rozwiązania.

– Wygraliśmy! – cieszą się członkowie grupy „STOP Spalarni Śmieci w Hrubieszowie”. – Liczymy na to, że podobną decyzję podejmie firma Emplastik, która chce produkować w pobliżu naszych domów regranulat. Protestujemy także przeciwko tej inwestycji. Przewodniczący grupy protestacyjnej uzbierał do tej pory następne 300 podpisów.

Zakład produkcji regranulatu z odpadów tworzyw sztucznych miałby także stanąć przy ul. Gródeckiej. Budowę planuje spółka Emplastik sp. z o.o. Zarówno ona, jak Egasta zarejestrowane są pod tym samym adresem. W skład zarządów obu spółek wchodzą te same osoby.