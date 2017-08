Nielegalne wysypisko śmieci w Strzyżowie. Firma nie ma sobie nic do zarzucenia

Aby sprawa została szybko i sprawnie przeprowadzona Ziarkiewicz wyznaczył do niej aż trzech prokuratorów. Wioletta Lipianiuk-Nowak z firmy, która pod pretekstem rekultywacji terenu składowała w strzyżowskiej kopalni komunalne odpady nie ma sobie nic do zarzucenia.



Rozmowa ze starostą hrubieszowskim Leszkiem Czerwonką

• Uwierzył pan już, że do nieczynnej kopalni odkrywkowej w Strzyżowie pod pretekstem rekultywacji zwożone są śmieci?

– Nie mam już co do tego żadnych wątpliwości.

• Co pan zamierza teraz zrobić?

– Radcy prawni już pracują nad naszym wystąpieniem do firmy Krusz-Piask z Leżajska, która prowadziła rekultywację, aby zabrała z kopalni wszystkie niedozwolone odpady. Obawiam się, że wyegzekwowanie tego będzie trudne i być może sprawa oprze się o sąd. Niemniej jednak pamiętam deklarację Wioletty Lipianiuk-Nowak, że cokolwiek znajdzie się na terenie kopalni co nie było uwzględnione w wydanej przez nas decyzji, to ona to uprzątnie. Decyzja pozwalała na użycie do rekultywacji ziemi, kompostu, piasku, kamieni i gruzu.

• Teren przeznaczony do rekultywacji obejmuje ponad 3 hektarów.

– Podejrzewam, że wszędzie tam zalegają pokłady śmieci. Dlatego też wystąpię do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o przekopanie całego terenu. Wtedy będziemy mieli jasność, co do skali tego procederu.

• Ten proceder trwał od ubiegłego roku. Jak to było możliwe?

– Z dotychczasowych ustaleń wyciągnęliśmy wniosek, że zmasowane dostawy odpadów miały miejsce w ostatnim czasie. Ciężarówki przyjeżdżały najczęściej nocą, około północy. W ten sposób organizatorzy minimalizowali ryzyko kontroli drogowej. Policjant mógł na przykład porównać to, co zostało wpisane w liście przewozowym z tym, co było na pace.

• Zapowiedział pan, że sprawdzi przebieg i wyniki kontroli, jaką zarządził pan w strzyżowskiej kopalni. Urzędnicy wtedy niczego nie wykryli.

– Wróciłem do tej sprawy. W tej kontroli obok naszych urzędników uczestniczyli także pracownicy Urzędu Gminy Horodło. Rzeczywiście w kopalni nie natknęli się na nic podejrzanego. Nie mam podstaw, aby kwestionować te ustalenia. To potwierdza moją tezę, że masowe dostawy śmieci do kopalni nastąpiły potem.

• Rozmawiał pan z właścicielami terenu, na którym znajduje się zamieniona w wysypisko śmieci kopalnia?

– Problem w tym, że właścicielem gruntu jest już kto inny. Upatruję w tym swoistego zacierania śladów. Niemniej jednak właściciela tej działki znajdziemy w księgach wieczystych.

• Jak pan, jako gospodarz powiatu, czuje się po tym, co się wydarzyło?

– Wszyscy jesteśmy zbulwersowani. To, co zrobiła nam firma z Leżajska, to świństwo. W rejonie składowiska, które nam zafundowała, żyją ludzie. Jeden z ostatnich dziewiczych, dotąd niczym nie skażony zakątek kraju, został bezczelnie i dla zysku sprofanowany.





Rozmawiał Jacek Barczyński