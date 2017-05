Pokonał „Hubala”, Prusa i Jagiełłę. Wiktor Zin będzie miał ławeczkę w Hrubieszowie

Do wyboru hrubieszowianie mieli kilka osób, związanych z miastem - Bolesława Prusa, Stanisława Staszica, Bolesława Leśmiana, Henryka „Hubala” Dobrzańskiego, Abrahama Sterna czy Władysława Jagiełłę. Spośród prawie 230 głosów najwięcej, bo 90, zdobyła kandydatura prof. Zina, hrubieszowskiego architekta, naukowca, malarza i konserwatora zabytków.

Autorzy pomysłu cieszą się z wyboru mieszkańców, ponieważ ich zdaniem będzie to znakomita forma uczczenia ważnej i znanej postaci, związanej z Hrubieszowem. Sprawy dotyczące projektu i lokalizacji, a potem także wykonania ławeczki z prof. Zinem na hrubieszowskim deptaku, chcieliby sfinalizować jak najszybciej, by w ten sposób nawiązać do przypadającej w tym roku 10. rocznicy śmierci wybitnego hrubieszowianina.

Wiktor Zin urodził się w Hrubieszowie 14 września 1925 roku, w domu ul. Kilińskiego, dawniej Browarnej. Jego dziadek i ojciec mieli tu tak zwany zakład malarsko-pozłotniczy. Prof. Zin był znakomitym popularyzatorem wiedzy o historii polskiej sztuki, a wielu Polaków najbardziej kojarzy go z legendarnym programem telewizyjnym „Piórkiem i węglem”, emitowanym w telewizji od 1963 roku przez prawie 30 lat.