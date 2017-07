Spieszył się na Ukrainę. Rozbił samochód na drzewie

Do wypadku doszło we wtorek w miejscowości Dołhobyczów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 51- letni obywatel Ukrainy, który kierował oplem i wiózł czworo pasażerów, chciał jak najszybciej dojechać do pobliskiego przejścia granicznego.

Pomimo, że czuł się bardzo senny i zmęczony kontynuował dalszą jazdę. W miejscowości Dołhobyczów Kolonia na zakręcie nie dostosował prędkości do warunków na drodze, zjechał na przeciwny pas ruchu, po czym jadąc po nieutwardzonym poboczu wpadł w poślizg. Pojazd obrócił się wokół własnej osi po czym przejeżdżając przez jezdnię uderzył w przydrożne drzewo.

Na miejsce przybyła załoga karetki pogotowia, która udzieliła niezbędnej pomocy uczestnikom tego zdarzenia. Kierowca oraz pasażerowie opla nie ponieśli poważniejszych obrażeń ciała, które wymagałyby hospitalizacji.

- Na wyróżnienie zasługuje tu postawa mieszkańca Dołhobyczowa mieszkającego nieopodal miejsca zdarzenia. Mężczyzna zaprosił poszkodowanych do swojego domu i udzielił im schronienia do momentu przyjazdu po nich innego transportu - mówi Edyta Krystkowiak z hrubieszowskiej policji.

Za rażące naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym policjanci zatrzymali 51-letniemu kierowcy prawo jazdy, a także dowód rejestracyjny pojazdu. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem.