Wójt pracuje, wójt nie odpoczywa. Inspekcja pracy wysłała na przymusowy urlop

Główny Inspektorat Pracy zdecydował, że w Urzędach Gmin w całej Polsce przeprowadzi kontrole dotyczące niewykorzystywanych urlopów wypoczynkowych. To wynik skargi naszego Czytelnika, którego zaniepokoiło przepracowanie wójta gminy Trzeszczany.

W sierpniu napisał do Sekcji Kontroli Wewnętrznej Głównego Inspektoratu Pracy pismo, w którym informował, że wójt Trzeszczan notorycznie unika korzystania z urlopu wypoczynkowego. Przeprowadzona w listopadzie kontrola to potwierdziła.

– Ustalono, że wójt gminy posiadał zaległy urlop wypoczynkowy za lata 2015-2016. Do Urzędu Gminy skierowany został więc wniosek o niezwłoczne udzielenie wójtowi zaległego urlopu – informuje Robert Pietrzak, p.o. kierownika SKW IP.

Próbowaliśmy spytać wójta, dlaczego unika wolnego. Nie udało się, bo do końca tygodnia przebywa na… urlopie wypoczynkowym. To, czy wykorzystał wszystkie przysługujące mu dni wolne, na początku kwietnia sprawdzi lubelski Okręgowy Inspektorat Pracy. To jednak nie koniec sprawy.

– Mając na uwadze możliwość występowania podobnych nieprawidłowości również w innych gminach, inspektorzy skierują do urzędów pisma z prośbą o informacje na temat zaległych urlopów wypoczynkowych wójtów gmin – dodaje Pietrzak.