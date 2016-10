Wracał do domu, wyrywał znaki drogowe

Wandal szedł pieszo w nocy z 30 września na 1 października w kierunku swojego domu. Po drodze wyrwał dwa znaki drogowe, należące do Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie.

Nastolatek przyznał policjantom, że to on zniszczył znaki, ale nie potrafił wyjaśnić, dlaczego to zrobił.

Za popełnione wykroczenie 17-latek został ukarany przez policjantów mandatem karnym w wysokości 400 zł.