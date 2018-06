Będzie nowy przebieg drogi krajowej nr 74. Ma ominąć Janów Lubelski i Szczebrzeszyn

Wyłonione w przetargu biura projektowe będą miały 32 miesiące na opracowanie dokumentacji. – Ich zadaniem będzie przeanalizowanie możliwości poprowadzenia nowej drogi, wskazanie kilku wariantów przebiegu. Muszą także opracować dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a w dalszym etapie zaproponowanie bardziej szczegółowych rozwiązań dla wskazanego decyzją środowiskową wariantu przebiegu drogi – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Efektem pracy biur projektowych będzie analiza i prognozy ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg (mapa do celów projektowych), dokumentacja geologiczna, hydrogeologiczna, geotechniczne i środowiskowe. Opracują również materiały do przeprowadzenia oceny i audytu BRD a także opracowania techniczne z rozwiązaniami projektowymi w zakresie branży drogowej, mostowej i branż towarzyszących.

Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu budowlanego nowych odcinków DK74. – Mając komplet dokumentów i pozwoleń wyłonimy wykonawców tras, których realizacja pozwoli wyprowadzić ruch z centrum Janowa Lubelskiego i Szczebrzeszyna – dodaje rzecznik.

Przypomnijmy, że oddano do ruchu obwodnice Frampola i Hrubieszowa, kończy się przetarg na wyłonienie wykonawcy rozbudowy odcinka od Frampola do Gorajca, opracowywana jest dokumentacja na rozbudowę kolejnego odcinka od Gorajca do Szczebrzeszyna a na korektę przebiegu trasy omijającą Gorajec uzyskujemy decyzję środowiskową. Opracowywane jest dokumentacja na rozbudowę odcinka Jarosławiec – Miączyn. W przygotowaniu jest ogłoszenie przetargu na odcinek od Zamościa do Miączyna.