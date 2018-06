Są pieniądze na 30 dróg lokalnych w woj. lubelskim. Pełna lista gmin z dofinansowaniem

O programie rozwoju dróg lokalnych premier Mateusz Morawiecki mówił podczas wczorajszej odprawy z udziałem wojewodów w Warszawie. Poinformował ich o przekazaniu na ten cel dodatkowej puli 500 mln zł.

– Polska to nie tylko wielkie metropolie i arterie komunikacyjne pomiędzy nimi. Patrzymy też na potrzeby rozwojowe „Polski powiatowej” – mówił Morawiecki.

W tym roku na remonty i przebudowę dróg lokalnych zostanie przeznaczonych w sumie 1,3 mld zł.

– Pierwsza transza środków, która popłynęła ze strony rządu, to była kwota 800 mln zł plus wkład własny samorządów. 500 mln zł to dodatkowa kwota, która znalazła się wskutek oczekiwań i próśb samorządowców kierowanych do premiera ze strony wojewodów – podkreśla Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Z materiałów przygotowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wynika, że w województwie lubelskim zostanie zrealizowanych 30 inwestycji. Więcej ma ich być tylko w pięciu województwach: małopolskim (57 zadań), wielkopolskim (44), mazowieckim i łódzkim (po 34) oraz śląskim (33).

W planach jest m.in. remont drogi powiatowej w gminie Podedwórze w powiecie parczewskim. Morawiecki wcześniej kilkukrotnie podawał ją jako przykład złego stanu lokalnej infrastruktury drogowej, a ogólnopolskie media nazwały ją „najgorszą drogą w Polsce”.

– Od trzech lat jest ona zamknięta dla ruchu zewnętrznego. Jej stan był tak zły, że inspektor nadzoru budowlanego był zmuszony podjąć taką decyzję. Z drogi tej korzystają z tylko właściciele położonych tu nieruchomości, którzy nie mają innej możliwości dojazdu. To dla nich codzienna męka i powód do frustracji – mówi Krzysztof Chilczuk, wójt gminy Podedwórze.

Koszt remontu ponad pięciokilometrowego odcinka starostwo powiatowe w Parczewie szacuje na ponad 2 mln zł.