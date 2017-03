32 zarzuty korupcyjne dla byłego urzędnika

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Zamościu. 71-latka z janowskiego starostwa namierzyli policjanci z komendy wojewódzkiej.

– Ustalili, że podejrzany w celu osiągnięcia korzyści majątkowych tworzył fikcyjne dokumenty związane z procesem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – wyjaśnia Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego lubelskiej policji.

W tej sprawie policjanci przesłuchali ponad 130 osób. Dzięki temu 71-latkowi można było postawić aż 32 zarzuty korupcyjne.

Mężczyzna pracował w wydziale architektury od 2000 r. do lipca 2008 r. W tym okresie miał tworzyć fikcyjne dokumenty, niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Później przygotowywał dokumentację do zatwierdzenia. Według śledczych, w zamian przyjmował łapówki. Od 200 do nawet 4 tys. zł. Urzędnik miał przyjąć w sumie ok. 22 tys. zł. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.