– Szopka bożonarodzeniowa była już wcześniej, ta interaktywna pojawiła się w tym roku – mówi Iwona Mańka, koordynatorka projektu dotyczącego interaktywnej szopki w Modliborzycach, opiekunka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Projekt powstał we współpracy Urzędu Miejskiego w Modliborzycach z Młodzieżową Radą i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia – Tomaszem Sironiem. – Pan Tomasz wcześniej zakładał taką interaktywną iluminację na swoim domu w Brzezinach. W tym roku za pośrednictwem Młodzieżowej Rady zaproponował współpracę urzędnikom – mówi Iwona Mańka.

Interaktywna szopka w Modliborzycach została uruchomiona dzisiaj. – Uznaliśmy, że 6 grudnia to będzie dobry czas na pokazanie tej iluminacji – mówi koordynatorka projektu. – Mamy nadzieję, że zachęci to do odwiedzenia naszej miejscowości i rynku.

Szopką można sterować za pośrednictwem strony internetowej www.modliborzyce24.pl, na której to jest zamieszczony widok z kamery na szopkę. Pod obrazem jest panel do sterowania m.in. oświetleniem szopki i ustawionych przy niej drzewek. – Każda z sześciu choinek została przybrana w 300 światełek ledowych – podlicza Iwona Mańka.

Taśmy ledowe zostały umieszczone również na ogrodzeniu szopki i dachu. – Oświetlenie można włączyć i wyłączyć. Można zmienić również kolor oświetlenia – mówi koordynatorka projektu. – Mamy również wpływ na wybór kolęd.

Kolędę, którą słyszą zarówno osoby siedzące przez komputerem jak też te stojące przy szopce w Modliborzycach można zmienić dopiero po zakończeniu trwającej kolędy.

Szopką można sterować zarówno przez komputerem jak też posługując się telefonem komórkowym. Wystarczy mieć dostęp do Internetu.