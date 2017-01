Janów Lubelski: Gimnazjaliści znikną... Przyjdą przedszkolaki?

– Budynek gimnazjum jest w dobrym stanie technicznym, należałoby go tylko dostosować do potrzeb przedszkola – mówi Krzysztof Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego. – Najpóźniej we wrześniu 2018 roku trzeba by było przenieść do niego przedszkolaki. Budynek, w którym mieści się przedszkole niepubliczne jest w kiepskim stanie technicznym. Praktycznie nadaje się do wyburzenia.

Przedszkole Niepubliczne, jedno z trzech działających w Janowie Lubelskim (dwa pozostałe są przedszkolami samorządowymi) mieści się w budynku przy ul. Świerdzowej. – To jest w centrum miasta podobnie jak lokalizacja gimnazjum – zauważa burmistrz Janowa Lubelskiego.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim mieści się przy ul. Ogrodowej.

Pomysł, który jest związany z reformą oświaty, na mocy której w tym roku nie będzie już naboru do gimnazjów. Szkoły te będą wygaszane. Nauka w szkole podstawowej zostaje zaś wydłużona o dwa lata.

– Przeanalizowaliśmy sytuacje i uznaliśmy, że wszyscy uczniowie zmieszczą się w szkole podstawowej – dodaje Kołtyś.

Burmistrz Janowa Lubelskiego zastrzega, że pomysł aby w budynku gimnazjum zaczęło działać przedszkole jest pomysłem nowym, nie ze wszystkimi jeszcze konsultowanym.

– Ze mną nikt tego nie konsultował – podkreśla Renata Bigos, dyrektorka Przedszkola Niepublicznego w Janowie Lubelskim. Choć od razu zaznacza: W przyszłym roku będę kończyć swoją działalność. To będę 22 lata mojej pracy. Przedszkole prowadziłby kto inny.

– Jeszcze nie wiem czy byłoby to przedszkole publiczne czy niepubliczne – zaznacza burmistrz Janowa Lubelskiego, który podkreśla, że ostateczna decyzja o dalszym przeznaczeniu budynku gimnazjum jeszcze nie zapadła.

Tymczasem zdaniem dyrektor Renaty Bigos, w Janowie Lubelskim powinien powstać żłobek.

– Wielu rodziców przychodzi i pyta o dlaczego nie ma żłobka, że dobrze byłoby gdyby powstał – dodaje dyrektorka Przedszkola Niepublicznego w Janowie Lubelskim.

– Rozważamy pomysł uruchomienia żłobka w mieście. Kiedy i gdzie? Jest za wcześnie aby o tym mówić – podkreśla burmistrz Kołtyś.

Do przedszkola przy ul. Świerdzowej uczęszcza obecnie 85 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Starsze dzieci z zerówki mają zajęcia w szkole podstawowej.