Janów Lubelski marzy o programie Mieszkanie Plus

Są działki, jest też wola urzędników. Na deklarowanym przez janowski Urząd Miejski terenie mogłoby powstać ok. 70 lokali z rządowego programu Mieszkanie Plus

Chodzi o dwie działki w centrum Janowa Lubelskiego. Pierwsza znajduje się przy ul. Jana Pawła II, druga przy ul. ks. Skorupki.

– Są to działki w bardzo dobrej lokalizacji, w centrum miasta, w pełni uzbrojone – opisuje Krzysztof Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego. I zapowiada: – W czwartek jedziemy na konferencję do Lublina, gdzie będzie pan wiceminister Tomasz Żuchowski. Wysyłaliśmy już do ministerstwa list intencyjny z zamiarem przeznaczenia tych działek pod budownictwo mieszkaniowe w ramach tej drugiej ustawy - o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Ustawa ta ma umożliwić wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe (program Mieszkanie Plus) gruntów należących do Skarbu Państwa. Wysokość czynszu w tych mieszkaniach będzie określana rozporządzeniem Rady Ministrów.

– Czynsz będzie na akceptowalnym poziomie dostosowanym do warunków ekonomicznych w naszej gminie – przyznaje burmistrz Janowa Lubelskiego. – Czynsz za mieszkanie wyliczany dla takich gmin jak Janów Lubelski to od 17 do 20 zł za mkw. Jest on zbyt wysoki. Zaś w tej drugiej ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości, gdyby udało się to u nas wprowadzić, to czynsz byłby o połowę niższy.

Na dwóch wskazanych przez Urząd Miejski działkach mogłoby powstać ok. 70 mieszkań.

– Będziemy dążyć do tego aby podpisać list intencyjny. Aby móc rozpocząć poszukiwanie deweloperów – deklaruje burmistrz Kołtyś.

Tymczasem w Janowie Lubelskim powstają nowe mieszkania socjalne – w budynku po byłym biurowcu PKS przy ul. Objazdowej. Urząd ogłosił już przetarg na przebudowę i rozbudowę obiektu.

– Pełnił on kiedyś funkcje biurowca PKS – tłumaczy Kołtyś. – Kilka lat temu kupiliśmy tę nieruchomość właśnie z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.

W budynku po biurowcu ma powstać w sumie 10 mieszkań – 9 socjalnych i jedno tzw. chronione – dla osoby niepełnosprawnej.

– Dwa mieszkania będą mieć ponad 50 metrów kwadratowych powierzchni, pozostałe od trzydziestu kilku do czterdziestu kilku metrów kwadratowych – podaje burmistrz Janowa Lubelskiego.

12 grudnia oferty złożone w ogłoszonym przez Urząd Miejski przetargu zostaną otwarte. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę i podpisać z nim umowę to większość prac zostałaby wykonana przyszłym roku.

– W 2019 roku byłyby tylko do zrobienia prace wykończeniowe. Myślę, że w tym scenariuszu obiekt byłby gotowy na wiosnę 2019 roku – dodaje Kołtyś.