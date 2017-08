Obywatelskie propozycje dla Janowa Lubelskiego

Janów Lubelski. Nauka kaligrafii dla mieszkańców, budowa placów zabaw i siłowni „pod chmurką” czy też drogi do kapliczki w leśnym uroczysku Kruczek. M.in. takie propozycje zgłosili mieszkańcy Janowa Lubelskiego do budżetu obywatelskiego. Trwa właśnie weryfikacja złożonych wniosków.

Projekt do budżetu obywatelskiego mógł zgłosić każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 16 lat. Wymagane było też poparcie pomysłu przez co najmniej 15 osób.

– Wpłynęło w sumie 10 wniosków na łączną kwotę ok. 280 tys. zł. To kwota niemal trzykrotnie większa od tej przeznaczonej na budżet obywatelski – mówi Krzysztof Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego. – Jak na pierwszą edycję budżetu obywatelskiego to myślę, że nie jest to zły wynik. O idei i propozycjach do budżetu obywatelskiego rozmawialiśmy wcześniej podczas spotkań z mieszkańcami.

Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków. Zakończy się 11 września. Wtedy rozpocznie się kampania informacyjna, która potrwa do 25 września. Głosować na wybrane projekty mieszkańcy będą mogli od 26 września do 10 października.

16 października urzędnicy ogłoszą, które projekty uzyskały największą liczbę głosów i będą w przyszłym roku realizowane.