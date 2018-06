Do zdarzenia doszło w piątek, ok. godz. 10 na drodze z Janowa Lubelskiego do miejscowości Nisko.

Kierowca volkswagena z nieznanych przyczyn nagle zjechał na przeciwległy pas, potem do rowu. Auto rozbiło się na drzewie. Na miejscu zginął 26-letni kierowca. Pasażerka w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Została przetransportowana śmigłowcem.

Na miejscu pracują policjanci. Ruch odbywa się wahadłowo.