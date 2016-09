Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zapłodnienia nie doszło w wyniku gwałtu, mimo wszystko Józef J. usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej poniżej lat 15 do obcowania płciowego. - Jest to przestępstwo zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności - mówi Marcin Witkowski, Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu.

Jak informuje rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Agata Mazur-Kałuża, dziecko i jego matka czują się dobrze, natomiast sam poród odbył się przez cesarskie cięcie.

- Osoba poniżej 15. roku życia ma jeszcze nieskończony proces rozwoju narządu płciowego i układu kostnego, więc z tego powodu taka ciąża jest też obarczona częstszymi powikłaniami - nadciśnienie tętnicze czy zagrażający poród przedwczesny - ostrzega jednak dr n. med. Piotr Niziurski, lekarz kieleckiego WSK.