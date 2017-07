Do zdarzenia doszło 26 lipca. 13-letnia mieszkanka Głogowa brutalnie pobiła 40-letnią kobietę. Policjanci podjęli działania natychmiast po tym jak uzyskali informację o pobiciu oraz filmie zarejestrowanym przez świadka tego zdarzenia.

Materiał zarejestrowany telefonem jest teraz materiałem dowodowym. Pokazuje on szczególnie brutalne działanie nastolatki. Zatrzymana 13-latka została przesłuchana i przyznała się do pobicia. Nie wyjaśniła jednak dlaczego to zrobiła.

Pokrzywdzona 40-latka twierdzi, że została zaatakowana bez żadnego wyraźnego powodu, przewrócona na ziemię i dotkliwie skopana.

Sprawa zostanie przekazana do sądu dla nieletnich.