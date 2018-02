14-latek utonął na basenie w trakcie zajęć. Dwoje ratowników usłyszało zarzuty

Rybnik (woj. śląskie). Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 14-latka usłyszało dwoje ratowników z basenu w Rybniku. Do tragedii doszło podczas zamkniętych zajęć z ratownictwa wodnego. Nie wiadomo dokładnie jak doszło do utonięcia.

Jak powiedział dyrektor placówki, ciało chłopaka zauważyły inne osoby korzystające z basenu.



- Poinformowały one ratownika, który stał obok. On natychmiast wskoczył do wody, wyciągnął te osobę i zostały od razu podjęte czynności przywracające funkcje życiowe – relacjonował Rafał Tymusz, dyrektor MOSiR-u w Rybniku.