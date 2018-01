To może być kolejny rekord WOŚP. Sprawdź ile do tej pory zebrano pieniędzy podczas 26. Finału WOŚP 2018.

– Bardzo was wszystkich kochamy, to super dzień, jednoczący nas wszystkich. Myślę, że wszystkim ludziom, którzy mają jakiegokolwiek focha, pokazaliśmy, że w zjednoczonym królestwie, jakim jesteśmy my wszyscy, możemy robić rzeczy niezwykłe – powiedział szef fundacji, Jerzy Owsiak na zakończenie 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podziękował także wolontariuszom, artystom, współorganizatorom akcji za pomoc w tegorocznej zbiórce oraz darczyńcom za przekazane środki.

– Zbieraliśmy pieniądze dla wyrównania szans w leczeniu noworodków, ale przy okazji mówiliśmy o tym, co robiliśmy przez cały rok i co robimy od 26 lat – mówił Jerzy Owsiak.



Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano ponad 81 mln zł. Za zebrane pieniądze zostanie kupiony sprzęt do szpitalnych oddziałów neonatologicznych.