75-lecie misji Jana Karskiego pod patronatem prezydenta RP

Prezydent Andrzej Duda przyjął honorowy patronat nad 75-leciem misji polskiego bohatera II wojny światowej, legendarnego emisariusza Jana Karskiego. Misja ta wprowadziła go na karty historii świata i uczyniła jednym z najbardziej znanych Polaków XX wieku.

O prezydenckiej decyzji rodzina bohatera i Towarzystwo Jana Karskiego poinformował prezydencki minister Wojciech Kolarski. Napisał:

„Prezydent RP z najwyższym szacunkiem odnosi się do postaci Jana Karskiego, który odegrał tak wielką rolę w dziejach polski. Szczególne miejsce w życiu Jana Karskiego zajmowała misja informowania i przekonywania polityków i środowisk opiniotwórczych mocarstw zachodnich do ratowania Żydów europejskich przed niemieckim ludobójstwem. Państwa inicjatywa z pewnością przyczyni się do kształtowania prawdziwego obrazu tamtych tragicznych czasów i zaangażowania Polaków niosących pomoc swoim żydowskim współobywatelom. Jestem przekonany, że Państwa misja przypominania o dziele Jana Karskiego dobrze przysłuży się Polsce”.

– Robimy dla pamięci bohatera, co tylko możliwe od chwili powstania Towarzystwa Jana Karskiego, czyli już ponad piętnaście lat. Dostrzeganie tych wysiłków cieszy. Za wszelkie gesty zrozumienia roli Bohatera i współpracę z nami jesteśmy wdzięczni – komentuje członek zarządu Towarzystwa Marek Wieczerzak.

Inauguracja 75-lecia przygotowana została na 6 czerwca br., w Muzuem Powstania Warszawskiego. Tam też zostanie ogłoszony program wydarzeń jubileuszowych.

Wiemy już jednak, że w Muzeum Powstania swój udział w inauguracji mieć będzie lubelska Szkoła Podstawowa 24, której uczniowie zaprezentują fragment drugiego tomu „Inferno” trylogii biograficznej „Jan Karski. Jedno życie” pióra Waldemara Piaseckiego, najbliższego współpracownika Bohatera.

Ta, obchodząca w tym roku swoje stulecie zasłużona szkoła, związana jest z od lat z postacią legendarnego emisariusza. Rośnie przed nią Dąb Pamięci Jana Karskiego. Wcześniej z inicjatywy Towarzystwa Jana Karskiego przed szkołą ustawiono Pomnik Ofiar Getta Lubelskiego, który chciano wywieźć z centrum miasta na rogatki.

Zostanie także zaprezentowany i wręczony medal 75-lecia Misji Jana Karskiego, projektu znakomitego artysty-plastyka Janusza Kapusty, wykonany przez znanego artystę-medaliera Wiesława Kuleja.

Dopytywane o lubelskie zaangażowanie w objęte prezydencką pieczą 75-lecie misji Jana Karskiego, Towarzystwo odpowiada, iż rozmowy na ten temat trwają, a o efektach opinia zostanie wkrótce poinformowana.

Już wiadomo jednak, że przygotowywane jest wydarzenie w Izbicy, gdzie na przełomie września i października 1942 roku Jan Karski w przebraniu strażnika ukraińskiej formacji pomocniczej SS wszedł do tamtejszego obozu selekcyjnego, ostatniego etapu przed obozem zagłady w Bełżcu.

Jak wiadomo Jan Karski podczas swej okupacyjnej działalności związany był nie tylko z Lublinem i Izbicą, ale także Krasnymstawem, Tomaszowem Lubelskim, Bełżcem, Puławami, Żyrzynem. Podczas kampanii wrześniowej pod Krasnobrodem trafił do niewoli sowieckiej.

Miał też związek z majątkiem Aleksandra Szeptyckiego w Łabuniach i jego zięcia Stanisław Starowiejskiego w Łaszczowie. Nie mówiąc już o licznych przedwojennych wizytach w Kazimierzu nad Wisłą, ukochanym miejscu Jana Karkiego, czy Nałęczowie i willi Józefa Becka „Gioia”. Z tymi miejscami związany był także od kiedy zaczął przyjeżdżać do Polski po transformacji ustrojowej.

Kondensacja miejsc związanych z pamięcią Jana Karskiego w województwie lubelskim jest z pewnością największa w Polsce i z tego powinny zostać wywiedzione stosowne konsekwencje. Jubileusz 75-lecia misji Bohatera jest taką okazją. Może zostanie to dostrzeżone.

Wojenna misja Jana karskiego weszła do historii świata. Obchodzimy jej 75-lecie...