Alkohol od 21 lat? Właśnie powstał Narodowy Program Trzeźwości

Podwyższenie wieku inicjacji alkoholowej do 21 lat – to jedna z kościelnej propozycji walki z alkoholizmem i upijaniem się. Konferencja Episkopatu Polski zaprezentowała właśnie Narodowy Program Trzeźwości.

„W roku jubileuszu niepodległości powinniśmy na nowo zrozumieć, że wolność wymaga naszej codziennej troski i pracy, tak – że troski o trzeźwość” – pisze we wstępie blisko 100-stronnicowej publikacji bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. „Odwołując się do słów św. Jana Pawła II, poprzez ten Program mówimy wszystkim Polakom: Nie ma wolności bez trzeźwości! Co więcej: nie ma przyszłości człowieka i Narodu bez trzeźwości!”

Jak podkreślają członkowie zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości zaprezentowany program to „drogowskaz dla wszystkich Polaków, nie tylko dla osób wierzących, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli, jak ratować naszą Ojczyznę przed zniewoleniami”.

Głównymi celami Narodowego Programu Trzeźwości jest zmniejszenie spożycia alkoholu, skali upijania się i akceptacji dla upijania się oraz podniesienie wieku inicjacji alkoholowej – do 21 lat. Wśród zawartych w liczącym blisko 100 stron dokumencie znalazły się m.in. propozycje na „zmniejszenie spożycia alkoholu, skali upijania się i akceptacji dla upijania się”. Wśród nich jest podniesienie wieku inicjacji alkoholowej do 21 lat, zmniejszenie ilości miejsc, w których można kupić alkohol. Proponują też ograniczenia reklamowe i marketingowe i podwyższenie ceny na wyroby alkoholowe.

„Alkohol etylowy jest substancją psychoaktywną silnie i wielorako działającą na ludzki organizm – czytamy w dokumencie KEP. „Część jego działań na układ nerwowy czyni go dla większości ludzi substancją atrakcyjną. Jednocześnie napoje alkoholowe są tanie w produkcji i łatwo dostępne. Te dwie cechy sprawiają, że jest od dawna używany w codziennym życiu wielu społeczeństw, zwłaszcza europejskich, odgrywając istotną rolę w świętowaniu, w życiu towarzyskim i w rozmaitych tradycjach.”

Autorzy opracowania zwracają też uwagę na „duża rolę autorytetów i liderów społecznych na osiągnięcie trzeźwości całego społeczeństwa”. „Dotyczy to zwłaszcza duchowieństwa, nauczycieli, parlamentarzystów, władz rządowych, samorządowych oraz pracowników kultury i mediów, a także wszystkich zawodowo stykających się z tą problematyką” – piszą członkowie zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Narodowy Program Trzeźwości ma być realizowany m.in. „poprzez kampanie społeczne i edukacyjne oraz zaangażowanie instytucji kościelnych, państwowych i samorządowych.”