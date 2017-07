Andrzej Duda nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym? Prezydent stawia warunek

- Nie podpiszę ustawy o Sądzie Najwyższym, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS - zapowiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda.

– Wymiar sprawiedliwości wymaga w naszym kraju zmian. Wiele powinno się także zmienić w środowisku sędziowskim – powiedział Andrzej Duda i dodał, że reforma sądów powinna być jednak przeprowadzana mądrze i spokojnie.

Prezydent poinformował, że dzisiaj został złożony do Marszałka Sejmu jego projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W projekcie tym członków nowego KRS Sejm ma wybierać większością 3/5 głosów. Prezydent wyjaśnił, że robi to po to, aby nikt nie mówił, że sądy są upolitycznione.

– Ta większość jest wystarczająca, aby zapewnić, że nie tylko jeden obóz polityczny będzie decydować o Krajowej Radzie Sądownictwa – powiedział Duda.

We wtorek wieczorem odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkami Sejmu i Senatu w sprawie ustaw o sądownictwie.

– Z ulgą przyjmujemy aktywność prezydenta Dudy – skomentował przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Za decyzję w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym prezydentowi podziękował również Paweł Kukiz.