Atak nożownika podczas zaślubin. Para młoda trafiła do szpitala

Rybnik (woj. śląskie). 23-letni mężczyzna zaatakował parę młodą nożem w trakcie ceremonii ślubnej w Rybniku. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Atak miał miejsce w Centrum Chrześcijańskim "Winnica" w Rybniku, podczas sobotniej ceremonii zaślubin ok. godziny 17:00. Do zdarzenia miało dojść w trakcie składania przysięgi. Wówczas mężczyzna wtargnął na scenę z nożem. Policjanci wstępnie podejrzewają, że przyczyną ataku była zazdrość, szczegółowe okoliczności będą jednak wyjaśniane. Napastnik miał wcześniej grozić, że nie dopuści do ceremonii.

Para młoda dokończyła ślubowanie w szpitalu.