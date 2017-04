Atak trującym gazem w Syrii. Wielu zabitych, wśród nich dzieci

Idlib, Syria. Co najmniej 58 osób zginęło w prawdopodobnym ataku chemiczny w prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii. Wśród ofiar jest także wiele dzieci. Rannych zostało ponad 150 osób.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało, że za ataku na miejscowość Chan Szajchun w kontrolowaną przez syryjskich rebeliantów dokonały prawdopodobnie syryjskie lub rosyjskie samoloty. Syryjska armia zaprzeczyła jednak, że stosowała broń chemiczną.



Syryjska opozycja oskarżyła o atak reżim prezydenta Baszara el-Asada i zaapelowała do Rady Bezpieczeństwa ONZ o zwołanie pilnego posiedzenia i wszczęcie dochodzenia w tej sprawie.



Źródło w syryjskiej armii oświadczyło we wtorek, że wojsko "nie stosuje, ani nie stosowało" broni chemicznej w przeszłości. Rząd w Damaszku wielokrotnie zaprzeczał, by podległe mu oddziały używały tego rodzaju broni.