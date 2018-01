Awaryjne lądowanie samolotu LOT z Krakowa do Warszawy. Akcja ratownicza

– Nie ma ofiar. Trwa akcja ratownicza – informują przedstawiciele lotniska

Z powodu zdarzenia lotnisko Chopina zostało zamknięte na cztery godziny.

TVN 24 cytuje jednego ze świadków, według którego samolot Eurolotu podczas podejścia do ląsowania miał problemy z wysunięciem przedniego podwozia.

LOT flight #LO3924 from Krakow is blocking the runway after a landing incident at Warsaw Chopin Airport. Airport will remain closed until 22:30 UTC (23:30 LT). https://t.co/objWlUG2lG pic.twitter.com/jsdJuRLy0J