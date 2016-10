Będą podwyżki cen wody? Rząd pracuje nad zmianami w Prawie wodnym

W nowym projekcie Prawa wodnego, którym ma zająć się rząd, zaproponowano obniżenie opłat za wodę dla producentów napojów i wód butelkowanych. Dla nich nowe stawki opłat mają wynieść 70 gr za pobór metra sześciennego wód podziemnych i 35 gr za pobór metra sześc. wód powierzchniowych wykorzystywanych do produkcji wód butelkowanych.

Wcześniej planowano, że firmy te będzie obowiązywała jednolita stawka w wysokości 70 groszy.

Nowe przepisy są konieczne z powodu ustawodawstwa unijnego. Ministerstwo podkreśla, że opłaty za wodę nie będą dotyczyły rolników, którzy korzystają wyłącznie z wody dostarczanej wodociągami i którzy już ponoszą opłaty z tego tytułu.

Rolnicy, którzy zaplanowali magazynowanie wody deszczowej, systemy melioracji i naturalnego nawadniania gruntów, nie będą ponosili opłat za wykorzystanie wód, jeśli nie będzie wiązało się to ze sztucznym nawadnianiem i mechanicznym poborem wody.

Opłata za wodę dotyczyć będzie wyłącznie takich gospodarstw, które sztucznie pobierają wodę w ilościach przekraczających 5 tys. litrów na dobę (średniorocznie). Jak przekonuje resort, nowe obciążenia nie powinny więc dotknąć niewielkich gospodarstw rolnych, a jedynie gospodarstwa wysokotowarowe.

Zgodnie z projektem jeżeli pobór będzie większy, opłata wyniesie 30 groszy za jeden m sześc. pobranej wody podziemnej i 15 gr za jeden m sześc. pobranej wody powierzchniowej. Nawadnianie pól za pomocą pomp objęte zostanie opłatą w wysokości 15 groszy za metr sześc. pobieranej wody podziemnej.

Projekt przewiduje, że w zależności od rodzaju produkcji, opłaty dla hodowców ryb będą dwojakie. Opłata za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb w stawach w wodzie stojącej wyniosą od 1 do 1,5 zł za hektar stawu; opłata pobierana byłaby raz na kwartał. Jeżeli do produkcji wykorzystywane będą wody podziemne, to – w zależności od ich przepływu – opłaty wyniosą od 100 do 125 zł na kwartał.

W przypadku energetyki opłata wyniesie – 70 gr za metr ze sześc. różnicy między ilością wód podziemnych pobranych do tych celów a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni – wprowadzanych do wód lub do ziemi; 0,35 zł za 1 metr sześc. różnicy między ilością wód powierzchniowych pobranych do tych celów a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni.

Stawka za tzw. wody chłodnicze, tj. za wprowadzanie do wód lub do ziemi metra sześc. wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni, wynosić będzie: 0,68 zł – jeżeli temperatura wprowadzanych wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni jest wyższa niż 26 st. Celsjusza, a nie przekracza 32 stopni; 1,36 zł – jeśli temp. jest wyższa niż 32 stopnie i nie przekracza 35 stopni; 4,24 zł – jeżeli temperatura jest wyższa niż 35 stopni.

Projekt nowego Prawa wodnego przewiduje też opłaty dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W zależności od wielkości aglomeracji, stawka wahać się będzie od 15 (w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców) do 40 groszy za metr sześcienny wody powierzchniowej lub podziemnej. Ministerstwo Środowiska dodaje, że proponowane w projekcie widełki cenowe dla miast to maksymalny pułap, do jakiego mogą wzrosnąć ceny za wodę.

Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez resort, wzrost opłat za wodę dla czteroosobowej rodziny ma wynieść średnio od 2 do 2,5 zł miesięcznie.