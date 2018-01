Będzie kolejny dzień wolny od pracy?

„Wielki Piątek jest dniem wolnym w wielu krajach europejskich, m.in. na Słowacji, w Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Austrii, Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Islandii, Bułgarii, Serbii, Macedonii, Cyprze, Estonii, Łotwie, Malcie” – pisze poseł Zembala.

Poseł PO podaje też inne przykłady. „W Czechach od 2016 roku Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy (przywrócono stan sprzed 1951 r.). Na Węgrzech jest to święto obchodzone od 2017 roku. Z krajów pozaeuropejskich Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy m.in. na Kubie (od 2012 r.) – wylicza prof. Zembala.

Zobacz także: Dni wolne w 2018 roku. Kiedy są długie weekendy? Jak mieć dłuższy urlop?

Zdaniem parlamentarzysty, Wielki Piątek może stać się dniem, kiedy zarówno chrześcijanie, jak też wyznawcy innych religii mogliby starać się dojść do porozumienia. „Dla chrześcijan Wielki Piątek jest kulminacją Bożej miłości do człowieka – oto tego dnia Bóg ofiaruje siebie, aby ratować tych, którzy uwierzą i zwrócą się do Niego” – pisze prof. Zembala. „W ten dzień jako jedyny w roku nie jest sprawowana Msza Święta a odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Jest to dzień wyciszenia i skupienia, na ulicach wielu miast sprawowana jest Droga Krzyżowa”.

Poseł PO przytacza też wyniki badań, w tym CBOS, z których wynika, że 56 proc. obywateli naszego kraju bierze udział w piątkowej liturgii. Z innego badania, na które powołuje się parlamentarzysta PO – sondażu GfK Polonia wykonanego dla „Rzeczpospolitej” – wynika, że 57 proc. ankietowanych jest zdania, że Wielki Piątek powinien być dniem wolnym od pracy.

Zobacz także: Zakaz handlu 2018. W które niedziele nie będzie można robić zakupów?

Dni wolne od pracy w Polsce to 1 stycznia (Nowy Rok), 6 stycznia (święto Trzech Króli), Wielkanoc (niedziela i poniedziałek), 1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja), Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości), 25 grudnia (Boże Narodzenie) oraz 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia).