Będzie zmiana cen paliw. Najnowsza prognoza

Jak zauważają analitycy BM Reflex, ceny wzrosły średnio 4 grosze na litrze w skali całego kraju. Benzyna bezołowiowa 95 kosztuje średnio 4,39 zł/l, benzyna bezołowiowa 98 - 4,73 zł/l, olej napędowy – 4,22 zł/l, zaś autogaz – 1,84 zł/l.



„Podwyżki spowodowały, że ceny paliw wróciły do poziomu z połowy czerwca, a jednocześnie są ponownie wyższe niż przed rokiem: benzyny o 5–6 gr/l, diesel o 11 gr/l, autogaz o 23 gr/l” - napisali specjaliści w cotygodniowym komentarzu.



Jak zauważyli, ceny różnią się w poszczególnych rejonach kraju. Wyliczyli, że różnice te sięgają od ponad 35 groszy na litrze benzyny do 37 groszy na litrze oleju napędowego i 39 groszy na litrze autogazu.



„Zdecydowanie najwyższe ceny będziemy notować na stacjach przy drogach ekspresowych i autostradach, więc szukający tańszego paliwa przy planowaniu wyjazdu na wakacyjny wypoczynek powinni wybrać inne miejsce tankowania” - radzą eksperci.



W ich opinii w pierwszym tygodniu sierpnia benzyna 98-oktanowa powinna kosztować średnio między 4,65 a 4,76 zł/l. W przypadku benzyny Pb95 przewidują, że będzie to 4,34-4,43 zł/l. W cenach oleju napędowego również możliwa jest pewna zmiana; specjaliści oczekują jego ceny w przedziale 4,17-4,26 zł/l. Z uwagi na ceny w segmencie dostaw, możliwe jest podwyższenie detalicznych cen autogazu do poziomu 1,82-1,89 zł/l.