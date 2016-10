Bob Dylan. Nobel za prostotę serca

Biały Dom, 29 maja 2012 roku. Bob Dylan otrzymuje Prezydencki Medal Wolności podczas tej samej ceremonii, podczas której identycznie uhonorowano pośmiertnie Jana Karskiego (fot. Wikicommons)

Tematem numer jeden jest literacka Nagroda Nobla dla 75-letniego Boba Dylana, legendy rock and rolla, ale także wybitnego poety podnoszącego rangę tekstu piosenkarskiego do rangi dzieła.

Towarzystwo Jana Karskiego wysłało z tej okazji laureatowi serdeczne gratulacje przypominając, iż w 2012 roku otrzymał on od Baracka Obamy Prezydencki Medal Wolności w tej samej edycji, co pośmiertnie Jan Karski. Wcześniej twórczość Dylana była honorowana Nagrodą Grammy, Oscarem, Nagrodą Pulitzera. Od początku lat 60. Bob Dylan, urodzony w 1941 roku jako Robert Allen Zimmerman, potomek żydowskich emigrantów z Odessy (po ojcu) i okolic Wilna (po matce z domu Edelstein) pozostawał w głównym nurcie zaangażowanej twórczości pieśniarskiej. Poruszał najważniejsze kwestie ludzkiej egzystencji oraz odważnie piętnował niesprawiedliwość, nieprawość i krzywdę ludzką. Wiele jego pieśni stało się prawdziwymi hymnami i pozostaje nimi do dziś. Ostrzegają świat i czynią go lepszym. Stworzył przez ponad półwiecze oryginalny styl łączący element tradycyjnego amerykańskiego folku i country bluesa poprzez country do muzyki gospel, rock and rolla oraz angielskiej, szkockiej i irlandzkiej muzyki folkowej, a także jazzu i swingu. W swej twórczości odwoływał się także do poszukiwań religijnych czerpiąc tradycji judeochrzescijańskiej. W 1997 roku wystąpił z koncertem dedykowanym papieżowi Janowi Pawłowi II. W 2012 roku wielkim wydarzeniem stała się czteropłytowa edycja albumowa „The Songs of Bob Dylan Honouring 50 Years of Amnesty International” z okazji półwiecza Amnesty International, na której utwory Dylana śpiewali m.in. Adele, Bad Religion, Dave Matthews Band, Diana Krall, Elvis Costello, Flogging Molly, Joan Baez, Johnny Cash, Lenny Kravitz, Marianne Faithfull, Mark Knopfler, Miley Cyrus, My Chemical Romance, Patti Smith, Pete Seeger, Pete Townshend, Queens of the Stone Age, Rise Against, Sinéad O’Connor, Sting, Tom Morello i Ziggy Marley.

– Uważamy za symboliczne, że najwyższe odznaczenie amerykańskie równocześnie uhonorowało Jana Karskiego (na zdjęciu) i Boba Dylana. W tym, co robili odwoływali się do tych samych prostych wartości i odruchów serca. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby słuchając „Blowin' in the Wind” Dylana („Odpowiedź zna wiatr”) dojść do tego, jak bardzo jest on także o… Janie Karskim – powiedział nam Waldemar Piasecki przewodniczący Towarzystwa, przyjaciel i biograf Jana Karskiego (fot. Towarzystwo Jana Karskiego)