Budowa S17 do Warszawy. Drogowcy mają decyzję, na którą długo czekali

Tu powstanie węzeł Lubelska. Na zdjęciu nowy wiadukt do centrum handlowego na byłym lotnisku w Góraszce (fot. GDDKiA Lublin)

Na tę decyzję drogowcy długo czekali. Wojewoda mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na budowę (ZRID) drugiej części odcinka S17 pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Kołbieli. Brakuje jeszcze tylko ZRID na obwodnicę Kołbieli, aby zamknąć cały odcinek S17 od węzła Kurów Zachód do węzła Lubelska pod Warszawą.

Decyzja wojewody mazowieckiego oznacza, że mogą ruszyć prace na ponad 13,5-kilometrowym odcinku od okolic Wiązownej do granicy z kolejnym kontraktem. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Przypomnijmy, że 13 lutego wojewoda mazowiecki wydał ZRID na początkowy fragment odcinka o długości 1,6 km na wysokości lotniska w Góraszce. Teren budowy został już przekazany wykonawcy i rozpoczęto prace.

– Obecna decyzja wojewody umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę na odcinku od Wiązownej do początku obwodnicy Kołbieli. Rozpocznie się również procedura odszkodowawcza. Wykonawca inwestycji, po przekazaniu placu budowy, będzie mógł rozpocząć prace – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina podzielona jest na trzy odcinki realizacyjne: węzeł Lubelska – początek obwodnicy Kołbieli, obwodnica Kołbieli i od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina. – Na pierwszy i ostatni wydano już decyzje ZRID, a na środkowy z nich trwa jeszcze postępowanie prowadzone przez w Mazowiecki Urząd Wojewódzki – dodaje rzecznik.

Wydanie decyzji ZRID na obwodnicę Kołbieli zamknie formalną procedurę na cały odcinek S17. Przypomnijmy, że w marcu Unia Europejska formalnie zgodziła się na dofinansowanie budowy S17 na odcinku od węzła Kurów Zachód do początku obwodnicy Garwolina wraz z łącznikiem S12 do nowego mostu w Puławach. Budowany odcinek Garwolin - Kurów ma 58,57 km długości. Będzie gotowy w przyszłym roku. Fragment S12 o długości 11,92 km wraz z budową od węzła Kurów Zachód do nowego mostu w Puławach może być oddany w tym roku.

