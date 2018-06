Centrum Warszawy pod tęczowymi flagami. Przeszła Parada Równości [wideo]

Uczestnicy niosą flagi w barwach unijnych, tęczowe i KOD-u, także z logotypami partii politycznych i inicjatyw obywatelskich. Trzymają też transparenty np. "Małżenstwo dla wszystkich", "Smile if your gay", "Miłość zwycięża", "Pride for everyone", "Ten pedał kocha Polskę".

Na marszu obecni byli politycy z partii Zieloni, SLD, Nowoczesnej, Razem oraz Platformy Obywatelskiej.

Przed marszem pod Pałacem Kultury i Nauki działało tak zwane Miasteczko Równości.