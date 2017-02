Coraz więcej Biedronek w Polsce. W tym roku 100 nowych sklepów

Zaplanowane na ten rok wydatki inwestycyjne detalisty są większe od kwoty, jaką Jeronimo Martins (JM) przeznaczył w ub.r. na swoje przedsięwzięcia. Łącznie w Portugalii, Polsce i Kolumbii JM wydał 482 mln euro, z czego na rozwój polskiej sieci Biedronka 48 proc. tej kwoty.



Jak powiedział w czwartek PAP Pedro Soares dos Santos, prezes grupy Jeronimo Martins, z 700 mln euro, jakie trafią w tym roku na inwestycje, blisko 60 proc. skierowanych zostanie do Polski. "Szacujemy, że do grudnia br. na różne przedsięwzięcia w Polsce trafi 400 mln euro, m.in. na budowę stu sklepów sieci Biedronka oraz jednego centrum dystrybucyjnego" - ujawnił.



Przyznał, że powodem do zwiększania wydatków na działalność operatora Biedronki w Polsce są korzystne warunki ekonomiczne dla inwestorów, w tym m.in. program 500 plus, który - jego zdaniem - mógł stymulować w Biedronce sprzedaż szczególnie owoców i warzyw.



W trakcie zorganizowanej w czwartek w lizbońskiej centrali grupy JM konferencji Soares dos Santos przyznał, że firma boryka się z problemami na polskim rynku pracy. W niektórych częściach kraju detalista nie potrafi pozyskać nowej załogi. "W minionym roku w kilku zorganizowanych przez nas rekrutacjach do sklepów Biedronka nie udało nam się zakontraktować żadnego nowego pracownika" - mówił.